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«Проект»: серед лікарів Путіна є хірург-онколог

У тексті прямо не стверджується, що Путін на щось хворий, і не названі конкретні діагнози

Президента Росії Володимира Путіна нерідко відвідує лікар, який спеціалізується на хірургічному лікуванні онкологічних захворювань, стверджує видання «Проект», яке, як воно пише, виявило список персональних лікарів, які супроводжують російського президента в його поїздках.

«Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов», – йдеться у розслідуванні. За повідомленням, тема його дисертації – «Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого і старечого віку», і лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за чотири роки.

У тексті прямо не стверджується, що Путін на щось хворий, і не названі конкретні діагнози.

Як мінімум у двох випадках, стверджує «Проект», Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, на спині. Ці випадки збігалися зі «зникненнями» Путіна з публічної сфери, на які свого часу звертали увагу медіа.

Ліквідована нині компанія Project media була раніше визнана російською владою «небажаною організацією» – після того, як «Проект» опублікував чимало розслідувань про оточення Путіна. Зараз журналісти стверджують, що «Проект» не пов’язаний із «небажаними організаціями».

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