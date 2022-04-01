«Проект»: серед лікарів Путіна є хірург-онколог

Президента Росії Володимира Путіна нерідко відвідує лікар, який спеціалізується на хірургічному лікуванні онкологічних захворювань, стверджує видання «Проект», яке, як воно пише, виявило список персональних лікарів, які супроводжують російського президента в його поїздках.

«Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов», – йдеться у розслідуванні. За повідомленням, тема його дисертації – «Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого і старечого віку», і лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за чотири роки.

У тексті прямо не стверджується, що Путін на щось хворий, і не названі конкретні діагнози.

Як мінімум у двох випадках, стверджує «Проект», Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, на спині. Ці випадки збігалися зі «зникненнями» Путіна з публічної сфери, на які свого часу звертали увагу медіа.

Ліквідована нині компанія Project media була раніше визнана російською владою «небажаною організацією» – після того, як «Проект» опублікував чимало розслідувань про оточення Путіна. Зараз журналісти стверджують, що «Проект» не пов’язаний із «небажаними організаціями».