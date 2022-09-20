НАТО «готове діяти» в разі загострення в Косово – заступник командувача миротворчої місії 

Північноатлантичний Альянс «готовий діяти» і навіть збільшити кількість військ, якщо виникнуть проблеми на тлі протистояння з ліцензуванням транспортних засобів між Косово та Сербією, заявив заступник командувача миротворчою місією НАТО в Косово бригадний генерал Лука Піперні.

«Ми пильні та готові діяти… якщо у нас буде зростання напруженості, але ми також маємо резервні сили, які ми можемо залучити в короткий термін», – заявив Піперні, спілкуючись із журналістами в штабі Косовських сил (KFOR) у столиці Приштині.

Він назвав поточну ситуацію спокійною, але напруженою, і не став виключати ризик нових заворушень або насильства на півночі Косово, населеній переважно сербами, оскільки встановлений для нових правил ліцензування авто дедлайн наближається.

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«Якщо ситуація погіршиться, ми готові втрутитися, ми готові бути посередині між протестувальниками та безпековими службами. У нас достатньо сил, щоб впоратися з ситуацією... З такою кількістю військ ми можемо покласти край будь-якому зростанню напруженості», – сказав генерал.

Питання реєстрації транспортних засобів і відмова поважати взаємні документи, що засвідчують особу, давно створюють практичні проблеми, зокрема, на півночі Косово, де етнічні серби становлять більшість.

Минулого тижня в деяких медіа поширився текст, який, за деякими оцінками, містив «нові рамки» для переговорів за посередництва Євросоюзу щодо нормалізації відносин між Сербією та Косово.

19 вересня президент Сербії Александар Вучич заявив, що відхилив спробу представника ЄС надати йому документ, і припустив, що його країна стикається з проблемами незалежно від того, чи «прийме» вона членство Косова в ООН.

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Уряд Косово встановив дату 31 жовтня для запровадження «взаємних» вимог щодо місцевої реєстрації транспортних засобів, які перетинають косовсько-сербський кордон, подібних до тих, які вже вимагає влада Сербії.

Невизнання особистих документів й номерних знаків в минулому кілька разів призводило до непорозумінь й блокади кордону, який Сербія називає адміністративною лінією. Косовський уряд повідомив, що після 1 вересня не пропускатиме на територію Косова машини з сербськими номерними знаками.

У Косові живуть приблизно два мільйони людей, в тому числі 120 тисяч сербів.