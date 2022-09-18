У Белграді 64 людей затримали під час акції ЛГБТ+

Щонайменше 64 людей затримали у Белграді 17 вересня на ЛГБТ+ марші, який пройшов усупереч забороні влади. Більшість затриманих – праві активісти, які протестували проти проведення акції і влаштували сутички з поліцією.

Прайд проходив у Белграді щороку, але цього року не був узгоджений Міністерством внутрішніх справ Сербії через масові протести правих активістів і релігійної частини населення. Проте сербська ЛГБТ+ спільнота вирішила провести марш і без погодження.

Прайд у Белграді мав ознаменувати закінчення «Тижня європрайду» – низки акцій за права ЛГБТ+, що проводяться у різних містах Європи. Однак у серпні президент Сербії Александр Вучич оголосив про скасування заходу. Він заявив, що визнає загрозу правам ЛГБТ+ спільноти в країні, але уряд, за його словами, зазнав сильного тиску з боку правих груп і представників Сербської православної церкви з метою скасування прайду.

Під час прайду на його учасників намагалися нападати праві екстремісти та футбольні фанати. Вони становили більшість затриманих. Десять поліцейських зазнали легких тілесних ушкоджень.

У прайді взяли участь іноземні дипломати, які працюють у Сербії. Посол США у Сербії Крістофер Гілл сказав, що прийшов підтримати ЛГБТ+ спільноту.

Раніше диппредставництва понад 20 країн, включаючи США, Велику Британію та Францію, зверталися до влади Сербії з проханням скасувати заборону на проведення прайду.

Прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабич, відкрита лесбійка, сказала, що пишається тим, що під час прайду, як і за весь прайд-тиждень, не сталося серйозних інцидентів. Вона висловила впевненість, що таким і має бути образ сучасних Белграда і Сербії.

Перший ЛГБТ+ прайд у Сербії на захист прав геїв, лесбійок, бісексуалів і трансгендерів відбувся у 2001 році і супроводжувався сутичками з членами націоналістичних та ультраправих угруповань. На наступному марші, 2010 року, насильство повторилося, тоді постраждали понад сто людей. Третій ЛГБТ-прайд у країні був організований у 2014 році та пройшов без серйозних інцидентів. З того часу паради проходили щорічно та загалом спокійно. Захід скасували лише 2020 року через COVID-19.

Сербія є кандидатом на вступ до Євросоюзу. Для досягнення цієї мети Єврокомісія вимагає, щоб країна переглянула багато своїх законів, у тому числі й ті, що стосуються прав людини і прав меншин.