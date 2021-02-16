Пандемія COVID-19 негативно позначилась на правах ЛГБТ в Європі та Центральній Азії – ILGA

Міжнародна асоціація ILGA у своєму звіті про права ЛГБТ в Європі та Центральній Азії вказала на те, що пандемія COVID-19 негативно позначилась на цих спільнотах і призвела до «значного зростання» порушень прав трансгендерів по всій Європі.

«Спостерігається регрес в Австрії, Хорватії, Фінляндії, Угорщині, Литві, Росії, Словаччині, Словенії і Великобританії, а також «застій» в Німеччині, на Кіпрі, у Чехії, Грузії, Косові, Чорногорії, Північній Македонії та Швеції. Також спостерігається значне зростання розпалювання ненависті як з офіційних джерел, так і в ЗМІ та в Інтернеті. Тенденція словесних нападок політиків на ЛГБТІ значно зросла і поширилася в таких країнах як Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Угорщина, Італія, Косово, Латвія, Молдова, Північна Македонія, Польща, Росія, Словаччина і Туреччина», – вказано у звіті.

Також правозихисники зазначають, що стосовно ЛГБТ поширюють мову ворожнечі релігійні лідери в Білорусі, Греції, Словаччині, Туреччині та Україні.

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«Багато хто з них прямо звинувачують ЛГБТІ-людей в COVID-19. Ненависницькі висловлювання в соціальних мережах почастішали в Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Мальті, Чорногорії, Росії та Туреччині, а також в засобах масової інформації в Словенії та Україні, в той час як мова ворожнечі залишається постійною проблемою в Грузії, Ірландії, Нідерландах, Північній Македонії, Португалії, Румунії, Словаччині, Іспанії і Великобританії», – йдеться у доповіді.

У контексті реєстрації одностатевих партнерств або права на шлюб, як і раніше, спостерігається стагнація в декількох країнах – Андоррі, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Румунії, Сербії і Словаччині, додають фахівці. Вони додають: посилення такої тенденції в тому, що все більше країн переходять до прав батьків, а не до прав партнерства, таким чином, «відволікаючи увагу від самих прав ЛГБТІ».

«Примітно, що в 2020 році Чорногорія стала першою країною на Західних Балканах, яка ввела цивільне партнерство, в той час як в Сербії уряд пообіцяв кроки із впровадження партнерства в 2021 році», – мовиться у звіті.

Щорічні прайди ЛГБТ цьогоріч через карантин, пов’язаний із COVID-19, були скасовані по всій Європі, додають доповідачі.

Щодо України, то Міжнародна асоціація ILGA у своєму звіті вказує дані правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» про 369 випадків насильства і дискримінації щодо ЛГБТ в 2019 році, а також інформацію «Транскоаліції на пострадянському просторі» про 11 випадків дискримінації та насильства щодо трансгендерів від початку карантинних заходів через COVID-19 в березні. У двох випадках трансгендерні люди зазнали жорстокого насильства, зазначає ILGA.

Асоціація згадує, що в лютому Український єпископат латинського обряду заявив, що «групи ЛГБТ проводять масову ідеологічну атаку проти нашої молоді та дітей, щоб морально їх розбестити», а у квітні колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який і сам згодом перехворів через коронавірус, звинуватив в поширенні COVID-19 одностатеві шлюби.

«Kyiv Pride цьогооріч був скасований через пандемію COVID-19. Однак активісти знайшли творчий спосіб привернути увагу до проблем прав ЛГБТ, пролетівши в червні над Києвом на дроні з величезним райдужним прапором, в тому числі до знаменитого пам’ятника «Батьківщині-матері»... 30 серпня «неонацистські організації» атакували учасників прайду в Одесі яйцями і газовим балончиком через десять хвилин після його початку. Зібрання довелося скасувати. Поліція не поспішала втручатися, але в підсумку заарештувала 16 нападників», – повідомляється у звіті зі згадкою про прайди у Харкові і Запоріжжі у вересні без особливих порушень.

Асоціація ILGA зазначає, що у червні Європейська комісія проти расизму та нетерпимості заявила, що Україні не вдалося застосувати кримінальну відповідальність за розпалювання ненависті проти ЛГБТ. Комісія критично зауважила, що в законодавстві згадується лише «сексуальна приналежність», яка не поширюється ні на сексуальну орієнтацію, ні на гендерну ідентичність, рекомендувавши Україні криміналізувати злочини на ґрунті ненависті проти ЛГБТ.

Загалом у звіті також вказується, що в умовах пандемії COVID-19 представники ЛГБТ піддавалися затриманням в Росії, Азербайджані, Білорусі, Болгарії. Судові справи проти мирних демонстрантів прайду тривають в Туреччині. У той же час, в Таджикистані, Узбекистані і Туркменистані є «вікна можливостей» для просування прав ЛГБТ.