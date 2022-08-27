Президент Сербії оголосив про скасування Європрайду у Белграді

Президент Сербії Александр Вучич скасував заплановаеі на 12-18 вересня у Белграді заходи у рамках міжнародного Європрайду. На пресконференції Вучич сказав, що визнає загрозу правам сексуальних меншин у країні, але уряд, за його словами, зазнав сильного тиску з боку правих груп і представників Сербської православної церкви щодо скасування прайду.

Вучич не виключив можливості проведення заходів пізніше.

Агенція Associated Press зазначає, що саме на цій пресконференції Александр Вучич запропонував продовжити термін повноважень на посаді прем’єр-міністра відкритої лесбійки Анни Брнабич.

Організатори ж прайду обіцяють, що всі заходи проведуть, як і планували, попри заяви сербського керівництва.

«Проведення прайду було визнано Європейським судом з прав людини одним із фундаментальних прав. Європрайд у Белграді не буде скасовано і він збере разом тисячі представників ЛГБТ+ з усієї Європи», – заявила Крістіне Гаріна, яка очолює Асоціацію організаторів Європрайду.

Гаріна закликала сербську владу забезпечити захист учасників майбутнього заходу та не піддаватися тиску його супротивників.

Перший ЛГБТ-прайд у Сербії на захист прав геїв, лесбіянок, бісексуалів та трансгендерів відбувся у 2001 році. Тоді відбулися сутички із членами націоналістичних та ультраправих угруповань. На прайді 2010 року насильство повторилося – постраждали понад сто людей. Третій гей-прайд у країні був організований у 2014 році та пройшов без серйозних інцидентів. Відтоді прайди проходили щорічно та загалом спокійно. Захід скасували лише 2020 року через COVID-19.