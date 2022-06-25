Десятки тисяч людей вийшли на «КиївПрайд» у Варшаві

Десятки тисяч людей приєдналися до українського маршу за права ЛГБТ-спільноти, який 25 червня відбувся у столиці Польщі Варшаві, після того, як організатори вирішили, що не можуть провести захід у Києві через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«КиївПрайд», який мав би організувати 10-ий «Марш рівності» в Україні, натомість цього року об’єднався з гей-прайдом у Варшаві.

«Наша хода – за політичну підтримку України, за основні права людини для українців, – заявив директор «КиївПрайд» Ленні Емсон. – Це не свято. Будемо чекати перемоги, щоб святкувати».

Раніше організатори заявили, що очікують близько 80 тисяч учасників маршу у Варшаві і закликали людей у всьому світі приєднатися «і стати разом проти агресії, за свободу й мир».

Емсон зазначив, що поразка України у війні з Росією, де ЛГБТ-люди не мають правового захисту від дискримінації чи злочинів на ґрунті ненависті, була б трагедією для українського народу в цілому, але представники ЛГБТ-спільноти ризикують бути «повністю знищеними».

«КиївПрайд» закликав людей усвідомити, що географічні кордони України з Білоруссю і Росією – це «не просто лінія поділу між державами, а й кордон між територією свободи і зоною гноблення».