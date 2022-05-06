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Новини | Суспільство

Цьогорічний «КиївПрайд» відбудеться у Польщі – організатори

Оргкомітет очікує на участь у Марші рівності в Польщі близько 80 тисяч учасників

Цьогорічний «Київпрайд» (Марш рівності) відбудеться у столиці Польщі Варшаві, повідомила пресслужба «КиївПрайду».

«КиївПрайд та Варшава Прайд обʼєднаються і проведуть спільний марш за мир і свободу України та проти російської агресії. Марш відбудеться 25 червня у Варшаві. У зв’язку із повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, десятий ювілейний Марш рівності у Києві не може відбутися у звичному форматі у столиці України. ЛГБТ+ українці(ки) єднаються зі спільнотою Варшави та виступають ходою проти війни, за свободу і права людини разом. Разом ми виступаємо за свободу і права людини, проти війни. Ми будемо вимагати миру, вболівати за перемогу України, за свободу української землі й народу», – йдеться в повідомленні.

Організатори очікують близько 80 тисяч учасників.

«Ми закликаємо спільноту, ЛГБТ+ організації та людей у всьому світі приєднатися до маршу у Варшаві та виступити разом з нами проти агресії, за свободу та мир», – повідомили у «Київпрайд».

Країна для всіх: У Києві відбувся «Марш рівності» KyivPride 2021 – фоторепортаж
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Країна для всіх: У Києві відбувся «Марш рівності» KyivPride 2021 – фоторепортаж

У центрі Києва відбувся «Марш рівності». Серед вимог учасників – ухвалити законопроєкт про боротьбу з дискримінацією. Гасло маршу в цьому році – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки»

Зазвичай Марші рівності в Україні проходять під посиленою охороною силовиків, що супроводжують учасників по маршруту проходження.

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