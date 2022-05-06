Цьогорічний «КиївПрайд» відбудеться у Польщі – організатори

Цьогорічний «Київпрайд» (Марш рівності) відбудеться у столиці Польщі Варшаві, повідомила пресслужба «КиївПрайду».

«КиївПрайд та Варшава Прайд обʼєднаються і проведуть спільний марш за мир і свободу України та проти російської агресії. Марш відбудеться 25 червня у Варшаві. У зв’язку із повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, десятий ювілейний Марш рівності у Києві не може відбутися у звичному форматі у столиці України. ЛГБТ+ українці(ки) єднаються зі спільнотою Варшави та виступають ходою проти війни, за свободу і права людини разом. Разом ми виступаємо за свободу і права людини, проти війни. Ми будемо вимагати миру, вболівати за перемогу України, за свободу української землі й народу», – йдеться в повідомленні.

Організатори очікують близько 80 тисяч учасників.

«Ми закликаємо спільноту, ЛГБТ+ організації та людей у всьому світі приєднатися до маршу у Варшаві та виступити разом з нами проти агресії, за свободу та мир», – повідомили у «Київпрайд».

Зазвичай Марші рівності в Україні проходять під посиленою охороною силовиків, що супроводжують учасників по маршруту проходження.