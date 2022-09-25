Радіо Свобода Weekly: Президент США назвав так звані референдуми Росії фікцією

Байден: «російські референдуми є фікцією», США їх ніколи не визнають

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати так званих референдумів на окупованих територіях України.



«Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією – фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй», – йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Байден наголошує, що США працюватимуть з союзниками та партнерами, щоб завдати Росії додаткових «швидких і серйозних» економічних витрат.

«Сполучені Штати підтримують наших партнерів у всьому світі – і кожну націю, яка поважає основні принципи статуту ООН – у неприйнятті будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія. Ми продовжуватимемо підтримувати український народ і надавати йому допомогу в безпеці, щоб допомогти їм захистити себе, поки вони мужньо протистоять вторгненню Росії», – додав президент США.

Зеленський назвав гарантії для російських військових, які здаються в полон

Російські солдати, які здаються в полон в Україні, не будуть видані на батьківщину проти їхньої волі, заявив президент Володимир Зеленський у зверненні 24 вересня. Він знову звернувся до російських солдатів у зв’язку із оголошеною в країні мобілізацією.

«Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається», – зазначає голова держави.

За словами Зеленського, Україна може гарантувати кожному військовому РФ, який здасться в полон, три речі: «Перше: до вас будуть ставитися цивілізовано, у відповідності до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви будете боятися повертатися до Росії і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це».

На що ще здатна армія РФ в Україні?

Після поразки на Харківщині Росія оголосила часткову мобілізацію та заявила про проведення постановочних референдумів, які Кремль хоче використати для анексії частини територій України. Як російську армію відкинули за кордон у боях на півночі від Харкова, скільки трофеїв отримали Збройні сили України і на що залишаються сили в армії РФ на лінії фронту?

Це з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Маркер русского мира»: що буде з пам’ятником Катерині Другій в Одесі?

В Одесі дискутують про долю пам’ятника Катерині Другій, який стоїть вже 15 років. Нинішня масштабна війна Росії проти України лише додала пристрастей у суперечку, бо для багатьох сам «монумент засновникам Одеси» є символом «русского мира», агресивна реалізація концепції якого нинішнім Кремлем призводить, в тому числі, і до ракетних та повітряних ударів по Одесі та області.

А історики, з якими спілкувалось Радіо Свобода, вказують на негативну роль імператриці Катерини Другої в історії України та козацтва. Читайте за лінком.

Лінгвоцидна стратегія Кремля: у Росії хочуть «регулювати норми української мови» аж до злиття

У Росії депутат Держдуми Євгена Федорова звернувся до голови Міністерства науки РФ щодо створення в Росії Інституту регулювання норм української мови. Як свідчить звернення, у Держдумі збираються опікуватися не лише «захистом» російської мови на території України, а й нормуванням української мови в окупованих областях.

«Проголошена в документі фіктивна потреба «унормування» української мови є нічим іншим, ніж новітнім наміром мововбивства, так само, як «захист» російської мови на теренах України слугує для росіян виправданням здійснюваного ними злочину геноциду українців – і російськомовних, і українськомовних», зазначає професор Лариса Масенко. Її статтю у рубриці «Точка зору» читайте тут.

«Зупинити зло». Найбагатший олігарх РФ не під санкціями та виробництво ядерної зброї

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Схеми» встановили, що корпорація найбагатшого олігарха Російської Федерації Володимира Лісіна «НЛМК» з 2014 року постачала сталь підприємствам-розробникам російської ядерної зброї. При цьому Лісін може безперешкодно вести бізнес та відпочивати на Заході, наприклад, на своїх французьких віллах, які віднайшли «Схеми». Оскільки США, Британія, Євросоюз досі не застосували щодо нього санкції, на відміну від інших великих бізнесменів РФ. Як і Україна.

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«Здаються цілими підрозділами». Як військові РФ здавалися у полон на Харківщині?

Через стрімкий наступ ЗСУ на Харківщині, який почався 6 вересня, російські окупанти були змушені… тікати.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 10 вересня написав: «Російські війська не ведуть контрольованого відступу, а спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюму».

Російська армія відступала так, що залишала по собі не лише військову техніку, а і власних військових. Частина з них була захоплена українськими військовими, частина здалася в полон самостійно.

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