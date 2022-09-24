Удари РФ по дамбах навряд завадять просуванню українських військ – британська розвідка

Удари російських військ по дамбах навряд завадять просуванню українських військ, вважають у Міністерстві оборони Британії.

«Українські сили просуваються далі за течією обох річок (Інгулець та Сіверський Донець - ред.). Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові пункти перетину. Ці атаки навряд чи спричинили значні перешкоди українським операціям через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій», – повідомляють у твіттері британське міністерство з посиланням на дані своєї розвідки.

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21 і 22 вересня російські війська завдали ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару по Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня.