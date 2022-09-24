МОЗ повідомляє про «традиційне» зростання захворюваності на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я 24 вересня застерегло щодо зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу.

«Відбувається традиційне зростання кількості нових хворих на COVID-19 Саме тому нагадуємо про важливість вакцинації, адже це єдиний спосіб захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті», – заявляють у відомстві.

МОЗ нагадує про схеми першого курсу вакцинації препаратами, які наразі є в Україні:

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – дві дози вакцини з інтервалом у три тижні

CoronaVac від Sinovac Biotech – дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів

Jcovden (Janssen) від Johnson&Johnson – достатньо однієї дози

Люди, які пройшли повний перший курс вакцинації, отримують зелений COVID-сертифікат, який його підтверджує.

При цьому для вакцини від Janssen, як зазначають у МОЗ, «для деяких дат вакцинації COVID-сертифікат буде генеруватись тільки з кінця жовтня 2022 через технічні обмеження, спричинені оновленням специфікації сертифікатів в ЄС».

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МОЗ регулярно публікувало статистику щодо захворювання на коронавірусну хворобу в Україні до початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Після вторгнення щоденні зведення публікувати перестали, а українці на тлі зменшення кількості випадків хвороби навесні і влітку перестали масово дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема носити маски. При цьому постанову Кабміну про карантинні обмеження не скасовували.

В уряді заявляли, що очікують нової хвилі COVID-19 нинішньої осені.