В Україні виявили другий випадок мавпячої віспи – МОЗ

В Україні зафіксували другий випадок мавпячої віспи, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому. Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Перший випадок мавпячої віспи в Україні зареєстрували 15 вересня. Між собою ці випадки, як зазначають у міністерстві, за попередніми даними, не пов’язані.

Мавпяча віспа – рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки, симптомами якого є нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м’язах.

У травні у кількох країнах Європи та США виявили перші випадки зараження мавпячою віспою. Станом на серпень повідомлялось, що кількість випадків віспи мавп у всьому світі протягом року перевищила 50 тисяч.



Всесвітня організація охорони здоров’я 23 липня оголосила спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією». Така оцінка є найвищим рівнем застереження ВООЗ, але це не обов’язково означає, що захворювання є особливо заразним або смертельним.