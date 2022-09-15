МОЗ: в Україні зафіксували перший випадок мавпячої віспи

В Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, у нього легкий перебіг хвороби. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі», – йдеться у повідомленні.

З метою збереження комфорту пацієнта МОЗ не уточнює, де саме зареєстрували випадок.

У відомстві додають, що, за словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон, але поява симптомів і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни.

Мавпяча віспа – рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки, симптомами якого є нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м’язах.

У травні у кількох країнах Європи та США виявили перші випадки зараження мавпячою віспою. Станом на серпень повідомлялось, що кількість випадків віспи мавп у всьому світі протягом року перевищила 50 тисяч.



Всесвітня організація охорони здоров’я 23 липня оголосила спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією». Така оцінка є найвищим рівнем застереження ВООЗ, але це не обов’язково означає, що захворювання є особливо заразним або смертельним.