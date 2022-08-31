У світі зафіксували понад 50 тисяч хворих на мавпячу віспу – ВООЗ

Світові експерти з охорони здоров’я заявили, що кількість випадків віспи мавп у всьому світі протягом року перевищила 50 тисяч, але також заявили, що поширення хвороби в деяких частинах Європи та Америки уповільнилося.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать про 50 496 зареєстрованих випадків і 16 смертей, пов’язаних з лихоманкою та іншими симптомами, спричиненими вірусом.

Глава ВООЗ Тедрос Адганом Гебреєсус 31 серпня закликав міжнародну спільноту до «політичної волі та відданості» стримуванню поширення вірусної хвороби.

За його словами, позаяк світ вже живе з COVID-19, «ми не маємо жити з мавпячою віспою».

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На Північну та Південну Америку припадає більше половини підтверджених випадків у світі, а в деяких країнах все ще спостерігається зростання кількості хворих.

Але кількість випадків у Канаді та європейських країнах, включаючи Німеччину та Нідерланди, сповільнилася, сказав Тедрос.

«Ці ознаки підтверджують те, що ми постійно говорили з самого початку: що за допомогою правильних заходів цей спалах можна зупинити», – заявив голова ВООЗ на пресконференції.

Мавпяча віспа – рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки, симптомами якого є нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м’язах.

У травні у кількох країнах Європи та США виявили перші випадки зараження мавпячою віспою. У липні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила її спалах «надзвичайною ситуацією».