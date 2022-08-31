Понад 600 медзакладів продовжують працювати на окупованих територіях та у зоні бойових дій – МОЗ

Станом на 31 серпня на тимчасово окупованих територіях та в зоні проведення бойових дій продовжують працювати 649 медичних закладів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

«Наша принципова позиція – підтримувати кожну лікарню, у якій працюють наші медики й надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися в тимчасовій окупації», – розповів він.

За словами Яременка, щомісяця медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та ті, які дотичні до лінії фронту, отримують 1/12 обсягу річного фінансування.

«За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації», – розповів заступник міністра.

Загалом за пів року з моменту початку повномасштабної війни таким медичним закладам, за словами Яременка, перераховано понад 17 мільярдів гривень за Програмою медичних гарантій.

1 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що російські військові знищують медичну інфраструктуру на окупованих українських територіях та вивозять звідти медичне обладнання.

Станом на 25 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що за шість місяців повномасштабної війни українські медустанови зазнали 473 атаки російської армії.

13 липня влада США заявила, що разом зі Світовим банком Україні надала додатково 1,7 мільярда доларів допомоги для виплати зарплат медичним працівникам та надання інших базових послуг після вторгнення Росії в Україну.