Російські військові знищують медичну інфраструктуру на окупованих територіях – розвідка

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють, що російські військові знищують медичну інфраструктуру на окупованих територіях.

«Громадяни, що залишаються на окупованих територіях, практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставку ліків із підконтрольних Україні територій», – зазначається у повідомленні.

За даними розвідки, із інфекційного відділення Старобільська на Луганщині вивезено все обладнання, надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів та уряду України.

«В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову», – додають в ГУР.

За даними Міноборони, у приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів, персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевим жителям.



«Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС рФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію. Всі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги», – повідомляють у розвідці.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, станом на 15 квітня у Луганській області вже не було жодної вцілілої лікарні: усі – пошкоджені.