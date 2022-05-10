У ВООЗ зробили «рішучий крок» до ізоляції РФ від цивілізованого світу – Ляшко

43 країни Європейського регіонального комітету ВООЗ підтримали важливість запровадження санкції щодо Росії у сфері охорони здоров'я, повідомив очільник українського МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, проти такого рішення виступили лише РФ, Білорусь і Танджикистан.

Згідно з ухваленою резолюцією, європейський регіональний директор ВООЗ має:

вивчити можливості переносу Європейського офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб за межі РФ;

призупинити проведення на території Росії усіх заходів (конференцій, семінарів, зустрічей) під егідою ВООЗ;

винести питання повномасштабного вторгнення Росії в Україну та як наслідок виникнення надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров’я на засідання 75 Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

«Це – ще один рішучий крок до ізоляції РФ від цивілізованого світу. Усі вже побачили справжнє обличчя росії і розуміють, що це – держава-вбивця. А той, хто забирає життя та здоров'я цивільних громадян, не може на світовому рівні представляти Організацію, яка бореться за їх порятунок», – наголошує міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

15 квітня у МОЗ повідомили, що у Луганській області не залишилось жодної вцілілої лікарні: усі – пошкоджені.