Фельдшерка карбонітської підстанції швидкої допомоги, що в Золотому на Луганщині, Світлани Клос врятувала з-під обстрілів дві машини швидкої допомоги: за кермо однієї сіла сама, другою кермував її батько. Як все відбувалося, Світлана розповіла Радіо Донбас.Реалії.

Гірська громада є однією з найважчих точок бойових дій на Луганщині. Обстріли там не вщухають. Фронт упритул.

На початку квітня російські військові обстріляли карбонітську підстанцію швидкої допомоги, вона розташована на території шахти «Карбоніт». Світлана попрямувала на роботу: забрати речі та документи.

«Лікарі та фельдшери роз’їхалися, нікого не залишилося. Ми приїхали на підстанцію під час обстрілів, забрали речі та повернулися додому. А вдома з батьком вирішили, що треба евакуювати машини, бо підстанцію вже почали грабувати», – розповідає Світлана.

«Спочатку ми пригнали машини додому, вивозили під обстрілом. Коли знищили нашу домівку, вирішили виїжджати і евакуювати швидкі в більш безпечне місце. Вся підстанція роз’їхалася, бо стало неможливо працювати під постійними обстрілами. А ці швидкі не було кому вигнати. Якби ми їх залишили, то їх би просто знищив снаряд», – згадує фельдшерка.

«Ми відігнали машини до Донецької області, в місто Бахмут. Назустріч з Дніпра виїхали колеги, ми передали їм ключі та машини, вони роки будуть у Дніпропетровській області, а далі, коли все налагодиться – повернуться в Лисичанськ на Луганщину і будуть далі працювати», – каже фельдшерка.

Світлана Клос згадує, що останні дні в Золотому працювати було вже просто неможливо – обстріли не припинялися. Тепер знищено і саму підстанцію.

«З першого дня війни возили поранених, виїжджали під обстрілами в бронежилетах та касках. Було дуже важко, але ми впорались. Тепер нам працювати нема де, бо нашу підстанцію, коли ми вигнали швидку, наступного дня обстріляли з літака. Її повністю знищили. Там вже лишалося менше ста людей. Було неможливо: трупи, кров… Люди намагаються виїхати, щоб не бачити цього жаху. Я вісім років працювала на швидкій», – розповідає вона.

Швидкі під ударом по всій Луганщині

Рубіжанську та Попаснянську станції екстреної медичної допомоги станом на 22 квітня зруйновано вщент, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. «Руйнувань від ворожих обстрілів зазнали такі підстанції ЕМД: Сєвєродонецька - пряме влучання у гаражні бокси та на територію підрозділу; Верхнянська (район ГТВ, Лисичанськ) – пряме влучання; Карбонітська – пряме влучання на територію. Рубіжанську та Попаснянську станції зруйновано вщент», – написав він. Гайдай додав, що, попри відсутність нормальних умов, зв’язку, електро- та водопостачання, парамедики залишаються на робочих місцях та виїжджають на виклики по усій території Луганської області, де це ще можливо.

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