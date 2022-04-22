Як із позицій ЗСУ виглядає Донецьк. ФОТО

На Донбасі тривають основні бойові дії російсько-української війни. Найбільше просунутись російським військам вдалося у Луганській області, жорстокі бої тривають біля Кремінної, у Попасній, противник намагається штурмувати Сєвєродонецьк. Окрім того, захопленим залишається південь Донецької області, де знаходиться заблокований Маріуполь. Але впритул до самого окупованого Донецька українські військові продовжують утримувати позиції. Кореспондент Радіо Донбас.Реалії побував там та роздивився Донецьк.

Позиції українських військових біля Мар’їнцки, Красногорівки, Авдіївці обстрілюють щодня. Деякі з них намагаються штурмувати з боку Донецька. Так кілька разів була атакована Мар’їнка, але 19 квітня українським військовим вдалося відновити контроль над позиціями там.

Кореспонденту Радіо Донбас.Реалії вдалося побувати на позиціях ЗСУ біля Донецька, з яких добре видно частину Петровського та Куйбишевського районів міста.

На цій фотографії ви бачите північно-західну частину Куйбишевського району Донецька, зокрема добре видно копри шахти «Октябрська», праворуч від них видно мінарети мечеті «Ахать-Джамі», а ліворуч вже давно відому девятиповерхівку на вулиці Злітній, у якій знаходилися позиції бойовиків під час боїв за Донецький Аеропорт.

На цій бачите мікрорайон «2 Площадка», він знаходиться на самому краю міста біля Казенного заводу хімреактивів, який неодноразово був ціллю обстрілів. Видно, що будинки там сильно пошкоджені.

А тут бачимо телевізійну щоглу у Петровському районі Донецька. Біля неї добре видно частину терикону шахти «Челюскінців» - найвищого у Донецьку.

Висота ж телевізійної вежі 360 метрів. Відома вона тим, що завдяки ній підконтрольні Росії угруповання «ЛДНР» могли мовити на більшу частину Донецької області.

Про те, як щодня армія України бореться, щоб повернути Донецьк та новозахоплені міста й села під контроль держави, читайте у нашому щоденному дайджесті:

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