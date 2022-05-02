Війська РФ вивозять із Луганщини сучасне медобладнання – Гайдай

Війська Росії вивозять з Луганщини сучасне медичне обладнання, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Росіяни, які живуть у совкових реаліях, в шоці від оснащення наших лікарень. Тож розпочали масову «депортацію» дороговартісного медичного обладнання в РФ і території, окуповані в 2014 році... Серед вивезеного – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання Covid-19... Ми вже розуміємо, що після повернення наших територій на нас чекають порожні будівлі медичних закладів», – зазначає він.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Наразі, за словами Гайдая, мешканці Луганщини відмовляються від евакуації, попри посилення обстрілів.

1 травня, за даними влади, в результаті обстрілів російськими військами загинули троє жителів Луганщини, ще троє поранені, серед них – 12-річний хлопчик.