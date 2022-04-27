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На Луганщині вранці був авіаудар, загинула людина – ОВА

На Луганщині Новотошківське спочатку практично зрівняли із землею, а потім захопили російські війська, 24 квітня 2022 року. Ілюстративне фото

На Луганщині зранку по Гірській громаді нанесено авіаудар, щонайменше одна людина загинула, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

«Із 5:00 російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади. Застосовують «гради» та артилерію. Нанесено авіаційний удар. Руйнувань безліч, вже знайдено тіло одного загиблого. Пошуки тривають», – написав він у телеграмі.

За його словами, у Гірському також згоріла електропідстанція.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля військ РФ зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ. Російські сили встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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