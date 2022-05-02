На Луганщині люди відмовляються від евакуації – Гайдай

На Луганщині люди відмовляються від евакуації, попри посилення обстрілів. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли навпаки тільки посилюються. Сьогодні з Луганщини вивезли лише 20 людей. 18 лисичан та двоє сєвєродончан обрали сьогодні безпеку і вже прямують до спокійного життя», – зазначає він.

Раніше повідомлялося, що 1 травня в результаті обстрілів російськими військами загинули троє жителів Луганщини, ще троє поранені, серед них – 12-річний хлопчик.

Загалом за 1 травня міста та села Луганщини 18 разів зазнавали обстрілів військ РФ. Лише офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.