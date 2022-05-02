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На Луганщині люди відмовляються від евакуації – Гайдай

1 травня в результаті обстрілів російськими військами загинули троє жителів Луганщини, ще троє поранені, серед них – 12-річний хлопчик

На Луганщині люди відмовляються від евакуації, попри посилення обстрілів. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На заклик евакуюватися погоджуються лише одиниці, але обстріли навпаки тільки посилюються. Сьогодні з Луганщини вивезли лише 20 людей. 18 лисичан та двоє сєвєродончан обрали сьогодні безпеку і вже прямують до спокійного життя», – зазначає він.

Раніше повідомлялося, що 1 травня в результаті обстрілів російськими військами загинули троє жителів Луганщини, ще троє поранені, серед них – 12-річний хлопчик.

Загалом за 1 травня міста та села Луганщини 18 разів зазнавали обстрілів військ РФ. Лише офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.

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