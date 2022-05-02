На Луганщині через обстріли військ РФ напередодні 3 людини загинули. Серед 3 поранених – 12-річний хлопчик

Минулої доби в результаті обстрілів військ РФ загинули троє жителів Луганщини, ще троє поранені, серед них – 12-річний хлопчик, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він уточнив, що загинула мешканка Золотого, ще двоє загиблих минулої доби – в Лисичанську та Попасній.
«Надважка доба. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Троє загиблих, багато зруйнованих осель. Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – у Гірському. У Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено кілька будинків. У Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять із яких розташовані поруч», – написав Гайдай у Telegram.
Загалом за 1 травня міста та села Луганщини 18 разів зазнавали обстрілів військ РФ. Лише офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.
Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.
Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ