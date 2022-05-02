На Луганщині через обстріли військ РФ напередодні 3 людини загинули. Серед 3 поранених – 12-річний хлопчик

Минулої доби в результаті обстрілів військ РФ загинули троє жителів Луганщини, ще троє поранені, серед них – 12-річний хлопчик, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він уточнив, що загинула мешканка Золотого, ще двоє загиблих минулої доби – в Лисичанську та Попасній.

«Надважка доба. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Троє загиблих, багато зруйнованих осель. Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – у Гірському. У Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено кілька будинків. У Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять із яких розташовані поруч», – написав Гайдай у Telegram.

Загалом за 1 травня міста та села Луганщини 18 разів зазнавали обстрілів військ РФ. Лише офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За цей час російські війська взяли під контроль території у низці областей на півдні та сході України, однак змушені були відступити з-під Києва та інших північних регіонів.

Бойові дії супроводжуються тисячами жертв як серед військових із обох боків конфлікту, так і серед мирного населення. Країни Заходу збільшують постачання Україні зброї та піддають Росію санкціям, проте наголошують, що не мають наміру вступати у пряму конфронтацію.