Російські війська штурмують Оріхове на Луганщині – голова ОВА

Російські війська зосередили зусилля на штурмі села Оріхове в Луганській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 1 травня.
«Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті», – написав він у своєму телеграм-каналі.
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За даними Гайдая, російські війська також намагалися обстрілювати Катеринівку та Нижнє з літаків, а Золоте-3 зруйноване на 70%.
Голова ОВА також закликав жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Гірської громади виїздити, анонсувавши евакуацію на 1 травня. За його словами, обласна влада мусила зупинити евакуацію з Попасної після того, як втратила зв’язок з людьми в двох автобусах 29 квітня.
«У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя», – порадив Гайдай.
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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили напередодні, що на Донецькому і Луганському напрямках українські військові упродовж поточної доби відбили дев’ять атак російських військових та знищили їхню техніку.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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