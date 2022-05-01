Російські війська штурмують Оріхове на Луганщині – голова ОВА

Російські війська зосередили зусилля на штурмі села Оріхове в Луганській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 1 травня.

«Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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За даними Гайдая, російські війська також намагалися обстрілювати Катеринівку та Нижнє з літаків, а Золоте-3 зруйноване на 70%.

Голова ОВА також закликав жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного та Гірської громади виїздити, анонсувавши евакуацію на 1 травня. За його словами, обласна влада мусила зупинити евакуацію з Попасної після того, як втратила зв’язок з людьми в двох автобусах 29 квітня.

«У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя», – порадив Гайдай.

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили напередодні, що на Донецькому і Луганському напрямках українські військові упродовж поточної доби відбили дев’ять атак російських військових та знищили їхню техніку.