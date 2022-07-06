МОЗ: в Україні з початку війни пошкоджено понад 800 медзакладів, 122 – зруйновані повністю

З початку повномасштабної війни в Україні пошкоджені російськими снарядами 817 об’єктів сфери охорони здоров’я, 122 – зруйновані повністю, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«122 заклади було зруйновано вщент і вони відновленню не підлягають. На їх місці потрібно будувати нові заклади. Якщо оцінювати в коштах, то на відновлення пошкоджених закладів вже треба 35 млрд 808 млн грн, щоб відбудувати 122 зруйнованих об’єкти – потрібно 15 млрд 328 млн грн», – сказав Ляшко.

Також він повідомив, що за період повномасштабного вторгнення 14 медичних працівників загинули і 48 зазнали поранень.

«І це лише тих медпрацівників, по яким прийшли офіційні дані, та які працювали у цивільних лікарнях», – зазначив Ляшко.

Також, за його словами, російські військові знищили 85 автомобілів швидкої медичної допомоги, ще 105 автомобілів були ними захоплені.

Крім того, за даними Ляшка, пошкоджено 481 аптеку, 43 – повністю зруйновані.

Очільник МОЗ також звернувся до медпрацівників на окупованих територіях: «Виконання своїх посадових обов’язків, надання меддопомоги, отримання ліків, бензину для екстреної меддопомоги, відповідно до чинного законодавства України, не вважається співпрацією з окупантом. Тому ваша місія – рятувати українців, незалежно від того де, на якій території перебуваєте».

За даними МОЗ, на сьогодні на окупованих територіях перебувають 469 медзакладів.