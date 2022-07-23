ВООЗ оголосила «надзвичайною ситуацією» поширення мавпячої віспи, попри вагання експертів

Всесвітня організація охорони здоров’я 23 липня оголосила спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією» – крок, який може привернути увагу міжнародної спільноти та залучити інвестиції для боротьби з колись рідкісною хворобою.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус ухвалив таке рішення попри відсутність консенсусу серед експертів у комітеті з надзвичайних ситуацій агентства охорони здоров’я ООН, заявивши, що він діяв як «вирішальний голос».

Це перший випадок, коли керівник агентства охорони здоров’я ООН односторонньо прийняв таке рішення без експертної рекомендації.

Оцінка «надзвичайна ситуація» є найвищим рівнем застереження ВООЗ, але це не обов’язково означає, що захворювання є особливо заразним або смертельним. Подібні заяви були зроблені щодо вірусу Зіка в 2016 році в Латинській Америці та поточних зусиль з викорінення поліомієліту, на додаток до пандемії COVID-19 і спалаху лихоманки Ебола в 2014 році в Західній Африці.

В Африці мавпяча віспа в основному поширюється на людей через інфікованих диких тварин, як-от гризуни, під час обмежених спалахів, які зазвичай не перетинають кордони. Однак у Європі, Північній Америці та інших регіонах хвороба поширюється майже виключно серед чоловіків без жодного зв’язку з тваринами чи нещодавніми подорожами до Африки.

Головний експерт ВООЗ з мавпячої віспи доктор Розамунд Льюїс цього тижня заявила, що 99 відсотків усіх випадків віспи мавп за межами Африки виявили в чоловіків, і що 98 відсотків з них стосувалися чоловіків, які мають секс із чоловіками.

Експерти підозрюють, що спалахи мавпячої віспи в Європі та Північній Америці поширювалися через секс на двох рейвах у Бельгії та Іспанії.

«Хоча я на даний момент оголошую надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння, це спалах, який зосереджений серед чоловіків, які мають секс з чоловіками, особливо серед тих, хто має кілька партнерів. Це означає, що цей спалах можна зупинити за допомогою правильних стратегій у правильних групах», – прокоментував Гебреєсус.

Голова ВООЗ сказав, що оголошення організації про надзвичайний стан може допомогти таким донорам, як Світовий банк, виділити кошти, щоб зупинити спалахи як на Заході, так і в Африці.

Агентство ООН раніше заявляло, що працює над створенням механізму обміну вакцинами для найбільш постраждалих країн. На відміну від численних компаній, які виробляли вакцини проти COVID-19, існує лише один виробник вакцини, яка використовується проти віспи мавп, – данська Bavarian Nordic.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, за останні три місяці було зареєстровано понад 16 000 випадків віспи мавп у 74 країнах, хоча експерти кажуть, що кількість інфікованих набагато більша.

Мавпяча віспа – рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки, симптомами якого є нудота, температура, висипання, свербіж, а також біль у м’язах.

У травні у кількох країнах Європи та США виявили перші випадки зараження мавпячою віспою.