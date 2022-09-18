У Китаї громадян закликали не контактувати з іноземцями через загрозу мавпячої віспи

Головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью порадив громадянам країни уникати фізичних контактів з іноземцями, щоб запобігти поширенню мавпячої віспи, перший випадок якої виявили в материковому Китаї.

Посадовець також закликав людей утримуватися від контактів зі шкірою людей, які були за кордоном протягом останніх трьох тижнів, а також з усіма «незнайомцями».

У південно-західному місті Чунцін 16 вересня було виявлено зараження вірусом мавпової віспи у людини, яка прибула з-за кордону.

Всесвітня організація охорони здоров’я 23 липня оголосила спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією». Вірус передається при тісному контакті з інфікованими людьми, тваринами або зараженими матеріалами. Часто хвороба викликає симптоми, подібні до симптомів віспи, але менш виражені, такі як лихоманка, головний біль і висип.

Зазвичай мавпяча віспа проходить протягом двох-трьох тижнів, але в окремих випадках може призвести до небезпечних ускладнень.

В Україні зафіксували перший випадок мавпячої віспи 15 вересня.

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