Внаслідок обстрілу Херсона загинув проросійський ексдепутат ВР – ЗМІ РФ

Вранці в неділю в результаті ракетного удару по Херсону постраждав готель у центрі міста. Як повідомляють російські ЗМІ, у готелі проживала знімальна група російського телеканалу RT, ніхто із журналістів не постраждав. Водночас повідомляється, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Один із них – колишній депутат Верховної Ради Олексій Журавко.

Журавко обирався до Верховної Ради від «Партії регіонів». Розпочинав свою політичну кар’єру як борець за права людей з інвалідністю (він сам народився без однієї руки та з деформаціями ніг).

У грудні 2020 року Журавко переїхав до Росії. Служба безпеки України підозрювала Журавка у створенні терористичної організації.

Коли російські війська окупували Херсонщину, Журавко повернувся до Херсона. Ексдепутат закликав Росію запровадити економічну блокаду України та виступав за «денацифікацію» всієї української території.

23 вересня Журавко у соцмережах розмістив відеоролик про те, як він нібито «проголосував» у Херсоні на псевдореферендумі.

ЗСУ та українська влада поки не коментували обстріл Херсона і загибель Журавка.