Гура із окупаційної адміністрації Нової Каховки виявився живим – каже, що його вбивство інсценувала ФСБ

Так званий заступник голови окупаційної адміністрації Нової Каховки в Херсонській області Віталій Гура, який, як повідомляла раніше російська влада, був убитий під час замаху, виявився живим. Він з’явився в ефірі російського «Першого каналу» і повідомив про інсценування його смерті ФСБ з метою не допустити реального нападу.

«Українські ЗМІ показують, що я вже помер, загинув, убили. На початку серпня до мене підійшли і сказали, що на мене готується замах, надали запис, що є, хочуть мене вбити», – сказав Гура по російському телебаченню.

Про замах на Гуру стало відомо 6 серпня. Російські ЗМІ повідомляли, що в нього кілька разів вистрілили біля власного дому, потім госпіталізували у тяжкому стані в лікарню, де він помер.

Також «Перший канал» назвав інсценуванням вбивство «заступника начальника поліції» окупованої Нової Каховки Сергія Томки, про яке повідомлялося в липні. Він також живий і виступив в ефірі телеканалу.

З початку російського вторгнення повідомлялося про низку нападів на псевдочиновників, які співпрацюють із Росією на окупованих нею територіях України. Ніхто відповідальності за ці напади на себе не бере.

Деякі із призначених Росією «чиновників» загинули. 26 серпня у Бердянську внаслідок вибуху загинув призначений РФ «заступник начальника міського ДАІ» Олександр Колесніков. Через три дні мертвим знайшли народного депутата від партії «Слуга народу» Олексія Ковальова, який під час війни перейшов на бік Росії та обіймав «міністерську» посаду на Херсонщині.

На початку серпня було отруєно Володимира Сальдо, призначеного росіянами головою «обладміністрації» Херсонської області, його забрали в реанімацію до Москви. 24 серпня у Запорізькій області у підірваному бомбою автомобілі загинув призначений російськими військовими «голова» селища Михайлівка Іван Сушко.