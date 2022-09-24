Київ порадив Ірану «припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися»

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував Радіо Свобода реакцію Ірану на позбавлення його посла акредитації через надання Тегераном дронів Росії.

«Єдиною «третьою стороною» є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває в своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про «зовнішній вплив», – заявив він.

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Раніше Іран висловив жаль щодо рішення України знизити рівень зв’язків через повідомлення про постачання іранських безпілотників до Росії. Речник МЗС країни Насер Канаані «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

Вчора, 23 серпня, українські військові збили шість дронів-камікадзе «Shahed-136». Водночас через російську атаку іранськими дронами в Одесі загинула людина.

Після цього Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

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МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 км.