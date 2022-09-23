Одеса і Дніпро. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття шести дронів-камікадзе

Українські військові збили шість дронів-камікадзе «Shahed-136», повідомляє у фейсбуці пресслужба Повітряні сили України.



«Стріляла вся Одеса... і Дніпро. 23 вересня на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва. Станом на 18:30 шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.



В оперативному командуванні «Південь» уточнюють, що під час повторної повітряної атаки на Одесу сили протиповітряної оборони над морем знищено ще чотири дрони-камікадзе. Загалом, за даними ОВА, на Одещині збили 5 БПЛА.

За повідомленням повітряного командування «Схід», також на Дніпропетровщині працювало ППО – за попередніми даними, знищено два безпілотні літальні апарати.

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня.

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. Водночас КНДР ці повідомлення заперечує.