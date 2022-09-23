Влада Одеси показала наслідки атаки дронів-камікадзе (відео)

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе в Одесі загинула людина, є руйнування, повідомляє у телеграмі міська рада.
За повідомленням, внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні – в неї влучили 2 дрони.
В місці влучання виникла пожежа загальною площею 350 кв.м, триває боротьба з вогнем.
Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків.
Як уточнив мер міста Геннадій Труханов, через цю російську атаку пошкоджені чотири будинки.
Раніше в оперативному командуванні «Південь» заявили, що Одесу атакували дрони-камікадзе, один дрон «Шахід-136» сили ППО збили над морем.
Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня.
Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. Водночас КНДР ці повідомлення заперечує.
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