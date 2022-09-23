Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Влада Одеси показала наслідки атаки дронів-камікадзе (відео)

Внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні – в неї влучили 2 дрони, фото ілюстративне

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе в Одесі загинула людина, є руйнування, повідомляє у телеграмі міська рада.

За повідомленням, внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні – в неї влучили 2 дрони.

В місці влучання виникла пожежа загальною площею 350 кв.м, триває боротьба з вогнем.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків.

Як уточнив мер міста Геннадій Труханов, через цю російську атаку пошкоджені чотири будинки.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» заявили, що Одесу атакували дрони-камікадзе, один дрон «Шахід-136» сили ППО збили над морем.

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня.

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. Водночас КНДР ці повідомлення заперечує.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG