Влада Одеси показала наслідки атаки дронів-камікадзе (відео)

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе в Одесі загинула людина, є руйнування, повідомляє у телеграмі міська рада.



За повідомленням, внаслідок атаки зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні – в неї влучили 2 дрони.



В місці влучання виникла пожежа загальною площею 350 кв.м, триває боротьба з вогнем.



Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків.

Як уточнив мер міста Геннадій Труханов, через цю російську атаку пошкоджені чотири будинки.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» заявили, що Одесу атакували дрони-камікадзе, один дрон «Шахід-136» сили ППО збили над морем.

Про ймовірне перше збиття іранського дрона в ЗСУ повідомили 13 вересня.

Аналітики британської розвідки заявили 14 вересня, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї. Водночас КНДР ці повідомлення заперечує.