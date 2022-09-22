КНДР про постачання зброї Росії: «чутки», поширені «ворожими силами»

Міністерство оборони Північної Кореї заперечило, що постачало зброю і боєприпаси Росії під час війни в Україні, назвавши звинувачення «чутками», поширеними «ворожими силами», спрямованими на заплямування іміджу Пхеньяна.

«Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до Росії, і ми не плануємо їх експортувати», – заявив неназваний високопоставлений чиновник від оборони 21 вересня. Його слова оприлюднили державні ЗМІ.

Ця заява була зроблена після того, як на початку цього місяця Вашингтон підтвердив розсекречені дані розвідки США, за якими Росія закуповує зброю у Північної Кореї, щоб зменшити дефіцит поставок під час війни в Україні.

Такий експорт, включаючи артилерійські снаряди і ракети, є порушенням резолюцій ООН, які забороняють Північній Кореї імпортувати чи експортувати зброю.

Москва назвала дані розвідки США «фейком». А згаданий неназваний північнокорейський чиновник сказав Вашингтону припинити робити «нерозважливі зауваження» і «тримати язик за зубами».

Чиновник також підкреслив, що Пхеньян ніколи не визнавав «незаконні», за його словами, санкції Ради безпеки ООН проти країни, які були введені після того, як Північна Корея провела перше із низки випробувань ядерної зброї в 2006 році.

Раніше цього місяця лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно закріпив за своєю країною право застосовувати превентивні ядерні удари. Кім Чен Ин оголосив про новий закон, який окреслює ядерний статус Північної Кореї, забороняє переговори про денуклеаризацію та є «незворотним».

Нещодавно Росія придбала військові безпілотники в Ірану, ще однієї держави, яка перебуває під санкціями США та міжнародної спільноти, щоб посилити свою військову кампанію проти України.

Раніше цього місяця речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Москва потенційно може придбати мільйони ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї. Хоча він сказав, що у Вашингтона немає доказів будь-яких продажів.

Минулого тижня аналітики британської розвідки заявили, що Росія «майже напевно все частіше отримує зброю» з Ірану та Північної Кореї.