Блінкен попередив Китай про «наслідки» в разі надання Росії зброї

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Ваном Ї на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Державний департамент.

Поміж іншого, розмова стосувалася Тайваню та України. Блінкен, за повідомленням, наголосив на відданості США збереженню миру та стабільності в Тайванській протоці, назвавши їх «критичними» для регіональної та глобальної безпеки й процвітання.

«Він (Блінкен – ред.) також повторив засудження Сполучених Штатів війни Росії проти України та наголосив на наслідках, якщо КНР надаватиме підтримку вторгненню Москви до суверенної держави», – цитує пресслужба Держдепартаменту.

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Водночас державний секретар США підкреслив, що Вашингтон залишається відкритим до співпраці в КНР «там, де їхні інтереси перетинаються».

16 вересня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Це була їхня перша зустріч після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

23 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Нью-Йорку з держрадником і головою МЗС Китаю Ваном Ї, щоб обговорити двосторонні відносини між країнами. За словами українського міністра, його китайський колега «підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України».