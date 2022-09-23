Кулеба зустрівся з головою МЗС Китаю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Нью-Йорку з держрадником і головою МЗС Китаю Ваном Ї, щоб обговорити двосторонні відносини між країнами.

«Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України, як і те, що сила не має бути засобом вирішення суперечок», – зазначив Кулеба за результатами цієї зустрічі.

Китай поки що відмовляється прямо засуджувати напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.

Білий дім 15 вересня закликав Китай не підтримувати Москву в її війні проти України, заявивши, що всі країни повинні бути єдиними проти агресії Росії в Україні і не залишатися осторонь.

16 вересня голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Це була їхня перша зустріч після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий «разом із Росією взяти на себе роль великих держав і відігравати керівну роль, щоб принести стабільність і позитивну енергію у світ». Він також зазначив, що цінує «прихильність Росії до принципу одного Китаю». Натомість про Україну він не згадував.