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Путін та Сі Цзіньпін зустрілися на саміті в в Узбекистані

Це їхня перша зустріч після початку російського вторгнення в Україну. Фото архівне

Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін зустрілися в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Це їхня перша зустріч після початку російського вторгнення в Україну.

Путін заявив, що розуміє занепокоєність Китаю, пов'язану з «українським кризою», і високо оцінює «збалансовану позицію китайських друзів» щодо війни в Україні. Він також висловився на підтримку Китаю, засудив «провокації США та їхніх сателітів у Тайванській протоці».

Сі Цзіньпін, у свою чергу, заявив, що Китай готовий «разом з Росією взяти на себе роль великих держав і відігравати керівну роль, щоб принести стабільність і позитивну енергію у світ». Він також зазначив, що цінує «прихильність Росії до принципу одного Китаю». Натомість про Україну він не згадував.

Білий дім 15 вересня закликав Китай не підтримувати Москву в її війні проти України, заявивши, що всі країни повинні бути єдиними проти агресії Росії в Україні і не залишатися осторонь.

«Наше послання Китаю, я думаю, було послідовним: зараз не час вести будь-які справи з Путіним з огляду на те, що він зробив в Україні. Зараз не час ізолюватися від решти міжнародної спільноти, яка засудила те, що він робить в Україні», – заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі телеканалу CNN.

Китай поки що відмовляється прямо засуджувати напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.

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