Зеленський хоче «прямих переговорів» із лідером Китаю про Росію

Президент України Володимир Зеленський хотів би на «прямих переговорах» поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном про повномасштабне вторгнення Росії. Китай може вплинути на позицію Москви, заявив український лідер в інтерв’ю South China Morning Post.

За словами Зеленського, від початку широкомасштабної російської агресії 24 лютого Київ офіційно просив Пекін про розмову, але поки що вона не відбулася.

Зеленський закликав Китай використати свій значний політичний та економічний вплив на Росію, щоб покласти край бойовим діям. «Це дуже потужна держава. Це потужна економіка... Тому Китай може політично, економічно впливати на Росію. Крім того, Китай є постійним членом Ради безпеки ООН», – цитує Зеленського видання вранці 4 серпня.

Це – перше інтерв’ю президента України азійським ЗМІ від початку повномасштабного російського вторгнення. Китайські журналісти розмовляли із Зеленським через Zoom, розмова тривала 40 хвилин.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Китай не приєднався до санкцій проти Москви.

На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджує санкції та утримується під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії. Проте китайські компанії, побоюючись вторинних санкцій, залишають російський ринок.

Як повідомляли джерела Washington Post, голова КНР Сі Цзіньпін поставив перед своїми помічниками завдання знайти способи допомогти Росії, проте зробити це так, щоб не опинитися під західними санкціями.