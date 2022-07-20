У МЗС заявили, що очікують від Пекіна впливу на Москву, аби змусити її припинити війну проти України

У Міністерстві закордонних справ заявили, що очікують від Пекіна використання свого впливу на Москву, аби змусити її припинити війну проти України.

«Важливо дивитися правді в очі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти РФ, аби позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за скоєні злочини. Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно обстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, не буде політизувати питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що натомість Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити її припинити війну та повернутися до поваги Статуту ООН та міжнародного права, основоположними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

В українському МЗС наголосили, що «відповідальність за збройну агресію проти України несе лише Російська Федерація, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну».

Відповідна заява з’явилася після того, як посольство Китаю в США 19 липня оприлюднило заяву зовнішньополітичного відомства про те, що США буцімто винні у «кризі в Україні» і «повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії, тиск та роздмухування вогню в українському питанні».