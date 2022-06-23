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Лідер Китаю війну в Україні продовжує називати «українською кризою»

Китай відмовився критикувати війну Росії в Україні або навіть називати її вторгненням, водночас засуджуючи антиросійські санкції. На фото - лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський президент Володимир Путін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін війну в Україні називає «українською кризою», оскільки Пекін продовжує займати позицію нейтралітету.

Китай відмовився критикувати війну Росії в Україні або навіть називати її вторгненням, водночас засуджуючи антиросійські санкції.

«Українська криза знову викликала тривогу у людства. Країни, безсумнівно, опиняться в труднощах безпеки, якщо вони будуть сліпо вірити в свої позиції сили, розширювати військові союзи і прагнути власної безпеки за рахунок інших», – цитують Сі Цзіньпіна іноземні інформаційні агенції з посиланням на офіційне агентство новин.

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В інших коментарях лідер Китаю сказав, що запровадження санкцій може діяти як «бумеранг» і «двосічний меч», і що світова спільнота постраждає від «політизації, мілітаризації» глобальних економічних тенденцій та фінансових потоків.

Сі Цзіньпін виступив на відкритті форуму країн «БРІКС» – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР.

Останніми роками Китай і Росія активізували свої двосторонні відносини. Китай не засудив прямо вторгнення Росії в Україну, що викликало занепокоєння у Вашингтоні. Сполучені Штати тиснуть на Китай, щоб він не надав Росії підтримки в її вторгненні в Україну.

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