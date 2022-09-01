Росія почала масштабні військові навчання з Китаєм, Індією та іншими країнами

Росія почала масштабні військові навчання на сході країни, до яких залучені сили з Китаю – демонстрація дедалі тісніших оборонних зв’язків між Москвою та Пекіном на тлі напруженості з Заходом через війну в Україні.



Навчання «Восток-2022» проходять у різних точках Далекого Сходу Росії та в Японському морі, у них задіяно понад 50 тисяч військовослужбовців, понад 5 тисяч одиниць озброєння, у тому числі 140 літаків і 60 бойових кораблів, повідомили в Міноборони РФ. Ці навчання мають завершитися 7 вересня.



У навчаннях також беруть участь війська з Індії, Лаосу, Монголії, Нікарагуа, Сирії та кількох колишніх радянських країн.

Індія продовжує наголошувати на своїй позиції нейтралітету щодо війни Росії в Україні, заявляючи, що підтримує добрі відносини як із Заходом, так і з Москвою.



Китай явно відмовився критикувати війну Росії в Україні, звинувативши Сполучені Штати та НАТО в провокаціях Москви, і засудив санкції Заходу, накладені на Москву.



Росія, у свою чергу, рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами, яка виникла після нещодавнього візиту до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.



Російський президент Володимир Путін нещодавно провів паралелі між підтримкою США України та поїздкою Пелосі на Тайвань, звинувативши, що вони були частиною нібито американських зусиль розпалювати глобальну нестабільність.