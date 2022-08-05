Китай анонсував санкції проти Ненсі Пелосі та членів її родини – Bloomberg

Міністерство закордонних справ Китаю запровадить санкції проти спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та членів її родини, повідомляєBloomberg із посиланням на китайське зовнішньополітичне відомство.

Повідомляється, що відповідне рішення Китай ухвалив після того, як 2 серпня Пелосі у складі делегації Конгресу США відвідала Тайвань. Вона стала першим американським політиком такого високого рангу, що прилетів на острів за останні 25 років.

Китайське МЗС заявило, що Пекін розцінив візит як підрив свого суверенітету, і пригрозило Вашингтону серйозними наслідками.

Торік аналогічні санкції було запроваджено проти колишнього держсекретаря США Майка Помпео. Він закликав визнати Тайвань «вільною та суверенною країною».

Після візиту Пелосі Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами у шести акваторіях навколо Тайваню. За даними The Guardian, деякі зони, в яких відбуватимуться навчання, перетинаються з територіальними водами Тайваню і розташовуються поблизу ключових морських портів.

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір возз’єднання. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають проти загроз Китаю силою приєднати острів.

Раніше Китай запровадив торговельні обмеження та санкції проти самого Тайваню. Було припинено імпорт із острова цитрусових рослин, а також двох видів риб. Дисциплінарні заходи також були запроваджені щодо «Тайванського фонду за демократію» та «Фонду міжнародного співробітництва та розвитку». На думку влади КНР, вони під виглядом «демократії» займаються «сепаратистською діяльністю».