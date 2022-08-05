Блінкен назвав «значною ескалацією» військові навчання Китаю поблизу Тайваню

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив бойові навчання китайських військових біля Тайваню як «значну ескалацію».

За його словами, навчанням, які Китай розпочав у відповідь на візит до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, «немає виправдання».

Пекін, що вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією, яку в разі необхідності буде анексовано силою, розглядає контакти офіційних осіб США з Тайбеєм як спробу заохотити перетворення десятилітньої фактичної незалежності острова на постійну. Представники США відкинули це твердження.

Китай, який заявив, що навчання були «необхідною» відповіддю на візит Пелосі, запустив балістичні ракети і розгорнув винищувачі та військові кораблі навколо Тайваню, оголосивши численні заборонені для руху зони на деяких із найжвавіших судноплавних шляхів у світі.

«Ці провокаційні дії є значною ескалацією», – сказав Блінкен після переговорів із міністрами закордонних справ Південно-Східної Азії в Пномпені.

Він сказав, що позиція Сполучених Штатів щодо Тайваню не змінилася і їх «не буде спровоковано» діями Китаю.

Тайвань має власну адміністрацію, що не залежить від материкового Китаю з 1949 року, коли острів став притулком для представників сил Гоміндану, що зазнали поразки від комуністів у китайській громадянській війні. Офіційно Тайвань називає себе «Китайською Республікою», не визнаючи легітимність проголошеної в 1949 році КНР, яка, своєю чергою, вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією. Як «Китайську Республіку» Тайвань офіційно визнано 15 країнами-членами ООН, багато інших мають з ним економічні та культурні зв’язки без офіційного визнання.