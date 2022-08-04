Китай почав військові навчання навколо Тайваню після візиту Пелосі

Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами у шести акваторіях навколо Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Як повідомило агентство Reuters, навчання, найбільші в історії Китаю в Тайванській протоці, включатимуть бойову стрільбу у водах і в повітряному просторі навколо Тайваню.

Офіційні особи Тайваню заявили, що навчання порушують правила Організації Об’єднаних Націй, втручаються в територіальний простір Тайваню і є прямим викликом вільній повітряній і морській навігації.

Як пише The Guardian, деякі зони, в яких відбуватимуться навчання, перетинаються з територіальними водами Тайваню і розташовані поблизу ключових морських портів.

За словами неназваного чиновника Тайваню, близько десяти кораблів військово-морських сил Китаю ненадовго перетнули лінію, що розділяє їхні територіальні води. Крім того, лінію перетнули також кілька китайських літаків, що змусило Тайвань розгорнути ракетні системи для відстеження їхніх дій.

Повідомляється, що проведення навчань вплинуло на 18 міжнародних маршрутів: за оцінками влади Тайваню, за три дні навчань обмеження торкнуться 900 перельотів.

Китай оголосив про проведення чотириденних військових навчань після візиту до Тайваню делегації США, зокрема спікера палати представників США Ненсі Пелосі. Китайське МЗС попереджало, що Пекін розцінить візит як підрив свого суверенітету, і пригрозило Вашингтону серйозними наслідками.

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір возз’єднатися з нею. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають різко проти погроз Китаю силою приєднати острів.