Політика США щодо Тайваню не змінилася – Байден у розмові із Сі Цзіньпіном

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін 28 липня обговорили напругу навколо Тайваню під час телефонної розмови, яка тривала більше ніж дві години, повідомив Білий дім.

Двоє політиків «обговорили низку питань, важливих для двосторонніх відносин, а також інші регіональні та глобальні проблеми», повідомляє адміністрація Байдена.

Згідно із заявою, Байден підкреслив, що політика Сполучених Штатів щодо Тайваню не змінилася. Він додав, що Сполучені Штати «рішуче виступають проти односторонніх зусиль змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність у Тайванській протоці».

Згідно з описом розмови, який оприлюднив Пекін, Сі підкреслив претензії Китаю на острів, де десятиліттями керує демократичний уряд.

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«Ті, хто грається з вогнем, загинуть від нього. Ми сподіваємося, що США будуть чітко бачити цю ситуацію», – заявили в МЗС Китаю.

Дзвінок Байдена і Сі відбувся після того, як спікерка Палати представників Ненсі Пелосі (демократ від Каліфорнії) оголосила про потенційну поїздку до Тайваню, який отримує військову допомогу та неофіційну оборонну підтримку від Сполучених Штатів. Раніше Пекін заявив, що розцінить її поїздку як провокацію.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому, заявив 27 липня, що відносини між Сполученими Штатами та Китаєм є «одними з найбільш значущих двосторонніх відносин у світі сьогодні», і Байден хоче переконатися, що лінії спілкування з Сі залишаються відкритими. Кірбі сказав журналістам, що є питання, за якими Пекін і Вашингтон можуть співпрацювати, водночас щодо деяких питань, «очевидно, є тертя і напруга».