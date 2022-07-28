США пропонують до 10 мільйонів доларів за інформацію про втручання Росії у вибори

Сполучені Штати пропонують грошову винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про втручання Росії у свої вибори, заявив Державний департамент 28 липня.

Дипломатичне відомство США шукає інформацію, яка дозволить ідентифікувати або встановити місце перебування будь-яких іноземних громадян чи компанії, які свідомо брали або беруть участь у втручанні у американські вибори. Втім, Держдепартамент окремо згадує російське «Агентство інтернет-досліджень» (IRA), яке пов’язують із наближеним до Кремля підприємцем Євгеном Пригожиним, а також російських громадян і компанії, які до нього дотичні.

Раніше США визнали базоване в Санкт-Петербурзі IRA таким, що бере участь у політичних і виборчих операціях, і раніше запровадили санкції проти Пригожина за втручання в американську політику.

«Починаючи з 2014 року, IRA почало операції з втручання в політичну систему США, в тому числі в президентські вибори в США 2016 року, зі стратегічною метою посіяти розбрат», – йдеться в заяві департаменту.

Пригожин є громадянином Росії. Він фінансував IRA через компанії Concord Management and Consulting і Concord Catering, які він контролював.

«Concord надсилала кошти, рекомендувала персонал і наглядала за діяльністю IRA через звітування та взаємодію з керівництвом IRA», – заявив Держдепартамент.

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Крім Пригожина, Департамент шукає інформацію про кількох інших осіб, які, як відомо, працювали на різних посадах для проведення операцій втручання ІРА, націлених на Сполучені Штати.

Їх звинувачують у змові для введення в оману США шляхом перешкоджання функціям уряду з метою втручання у виборчі процеси в цій країні, в тому числі на президентських виборах 2016 року, повідомили у відомстві.

У департаменті зазначили, що пропозиція винагороди здійснюється через програму Rewards for Justice і є частиною ширших зусиль уряду США щодо забезпечення безпеки та чесності виборів та захисту від іноземного втручання.

На виборах 2016 року республіканець Дональд Трамп з невеликим відривом переміг колишню державну секретарку США, демократку Гілларі Клінтон.