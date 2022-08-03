Спікер Палати представників США Пелосі висловила підтримку «активній демократії» Тайваню

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі висловила солідарність США з Тайванем, коли вона прибула до Тайбею з візитом, який загострив напруженість у відносинах з Пекіном.



Пелосі зустріли міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У та Сандра Оудкірк, головний представник США на Тайвані, після того, як її літак 2 серпня приземлився в аеропорту Соншань у Тайбеї.

Вона сказала, що цей візит «вшановує непохитну відданість Америки підтримці активній демократії Тайваню», додавши, що солідарність Америки з Тайванем «сьогодні важливіша, ніж будь-коли, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією».

Китай засудив візит Пелосі, заявивши, що це завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці. У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що це матиме «серйозний вплив на політичний фундамент відносин Китаю та США».

Китай, який розглядає Тайвань як відступницьку провінцію, яку в разі потреби буде анексовано силою, розглядає контакти офіційних осіб США з Тайванем як спробу зробити фактичну незалежність острова, яка існує десятиліттями, безповоротною. Офіційні особи США відкинули це твердження.