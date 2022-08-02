Літак делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі приземлився в аеропорту Тайваню

Літак делегації Конгресу США на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі приземлився в тайванському аеропорту, попри попередження з боку Китаю, який погрожував відреагувати на візит військовими заходами.

Перед приземленням Китай закривав для цивільних літаків повітряний простір країни у напрямку Тайванської протоки. Агенство AFP з посиланням на місцеві телеканали повідомило, що китайські винищувачі перетинали Тайванську протоку.

Китайське МЗС заявило, що Пекін розцінить візит як підрив свого суверенітету, і пригрозило Вашингтону серйозними наслідками.

Напередодні перельоту американської делегації розпочалися китайські військові навчання поряд з Тайванем, у тому числі з відпрацюванням десанту та стрільб. У зоні конфлікту проведено запуск гіперзвукової крилатої ракети.

Агентство Reuters, посилаючись на неназване джерело, повідомило, що в ніч на вівторок кілька китайських військових літаків та бойових кораблів наблизилися до серединної лінії Тайванської протоки.

Напередодні в китайських соцмережах, які контролює держава, поширювалися заклики збити літак з делегацією.

У Тайвані існують як політичні течії, що визнають єдність з континентальним Китаєм за різниці політичних систем, так і рух за оголошення острова окремою суверенною державою.

Очікується, що у середу Пелосі зустрінеться з лідером Тайваню Цай Інвень та іншими високопосадовцями.

Влада Китаю вважає Тайвань своєю територією і декларує намір возз’єднатися з нею. США не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступає різко проти погроз Китаю силою приєднати острів.