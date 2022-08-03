«Сталеві нерви» і «США показали характер»: українці коментують візит Ненсі Пелосі на Тайвань

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі висловила солідарність США з Тайванем, коли вона прибула до Тайбею з візитом, який загострив напруженість у відносинах з Пекіном. Вона сказала, що цей візит «вшановує непохитну відданість Америки підтримці активній демократії Тайваню», додавши, що солідарність Америки з Тайванем «сьогодні важливіша, ніж будь-коли, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією». Між тим українські користувачі Фейсбуку активно стежать за візитом Пелосі на Тайвань і захоплюються її «мужністю», адже проти візиту, брязкаючи зброєю, активно виступає комуністичний Китай.

Телеведуча Оксана Соколова вважає, що своїм приїздом на Тайвань Неесі Пелосі продемонструвала, що «має сталеві нерви»: «Ненсі Пелосі. Мадам «Сталеві нерви». Увійти в історію можна і у 82 роки».

Тележурналістка Даша Щаслива теж захоплюється мужнім характером спікера Палати представників США: «Сильна жінка. Ненсі Пелосі в Тайвані. 703 тис по всьому світу спостерігало онлайн за літаком США… І США показали характер».

Журналіст Володимир Рунець теж віддає належне сміливості Ненсі Пелосі і дає пораду Україні: «У 82 роки Спікер Конгресу США довела, що буде літати туди, куди вважає за потрібне. Може, і Україна доведе, що приєднається до НАТО, якщо вважатиме це потрібним».

Колишній дипломат Ярослав Войтко не може зрозуміти, чому Китай так «зациклюється» на Тайвані:

З ним погоджується і журналіст Віктор Шлінчак:

Історик Єгор Брайлян перепостив фото, на якому тайванці зустрічають Пелосі в антиковідних масках в українських синьо-жовтих кольорах:

Журналіст Сергій Руденко звертає увагу, що приїздом на Тайвань Пелосі «пограла на нервах» комуністичному Китаю:

Ось ще допис у Фейсбуці: «Воно мені треба, оці нерви? Тепер добу буду думати, як Пелосі буде звідти вилітати…»

А аналітик-міжнародник Олександр Сушко згадує сміливий приїзд Ненсі Пелосі до України під час війни. Спікерка була в Києві 1 травня 2022 року: