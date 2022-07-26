Білий дім очікує, що розмова Байдена та Сі Цзіньпіна стосуватиметься Тайваню та України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден очікує на телефонну розмову з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, повідомив журналістам речник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, на порядку денному розмови, ймовірно, будуть напруга навколо Тайваню та повномасштабне вторгнення Росії до України.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться дзвінок цього тижня, Байден відповів журналістам: «Такі мої очікування, але я повідомлю вам, коли це буде організовано».

Це буде п’ята розмова між двома лідерами, і вона відбудеться напередодні можливого візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі (демократка від Каліфорнії) до демократично керованого Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.

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Пекін розкритикував можливу поїздку Пелосі, попередивши Сполучені Штати, що вони «несуть всю відповідальність за всі серйозні наслідки», якщо очільника Палати представників поїде на Тайвань.

Пелосі наразі не підтвердила візит, але сказала журналістам минулого тижня, що для США «важливо продемонструвати підтримку Тайваню».

Кірбі зазначив, що «войовничість» у риториці Пекіна щодо потенційної поїздки лише посилює напругу.

Китай входить до числа країн, які ухилилися від запровадження санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Раніше цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен сказав своєму китайському колезі, що він не погоджується з заявами Пекіну про нібито нейтралітет у конфлікті, і висловив стурбованість Вашингтону «тим, що Китай зайняв сторону Росії».