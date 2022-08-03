Після низки зустрічей Ненсі Пелосі залишила Тайвань

Літак спікера Палати представників США Ненсі Пелосі у середу вилетів із острова Тайвань, повідомляють ЗМІ.



У своєму твіттері Пелосі, серед іншого, повідомила про зустріч американської делегації з президенткою Тайваню.



«Ми обговорили, як Америка і Тайвань можуть поглибити наші економічні зв’язки, ще більше зміцнити наше партнерство у сфері безпеки та захистити наші спільні демократичні цінності», – написала вона.

Кім того, американська делегація також зустрілася з представниками законодавчої влади.

Цей візит викликав велику увагу світових ЗМІ та політиків, оскільки спровокував різке невдоволення Пекіна.

За словами Ненсі Пелосі, цей візит «вшановує непохитну відданість Америки підтримці активній демократії Тайваню».

Китай засудив візит Пелосі, заявивши, що це завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці. У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що це матиме «серйозний вплив на політичний фундамент відносин Китаю та США».

Китай, який розглядає Тайвань як відступницьку провінцію, яку в разі потреби буде анексовано силою, розглядає контакти офіційних осіб США з Тайванем як спробу зробити фактичну незалежність острова, яка існує десятиліттями, незворотною. Офіційні особи США відкинули це твердження.