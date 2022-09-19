МЗС Китаю розкритикувало заяви Байдена щодо готовності обороняти Тайвань

У Китаї розкритикували заяви президента Сполучених Штатів Джо Байдена про готовність долучитися до оборони Тайваню. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нінь на регулярному брифінгу 19 вересня заявила, що заяви Байдена «грубо порушують» заявлену політику США та надсилають «серйозно неправильний сигнал» так званим «сепаратистським силам» щодо незалежності Тайваню.

Вона додала, що Пекін залишає за собою право вжити будь-які заходи, необхідні для протидії «сепаратизму».

Китай «категорично незадоволений і рішуче виступає проти» коментарів і надіслав офіційну скаргу, додала речниця МЗС.

Відповідаючи на запитання в інтерв’ю, яке транслював канал CBS 18 вересня, чи будуть сили США захищати Тайвань у разі китайського вторгнення, Джо Байден відповів: «Так, якщо справді станеться безпрецедентний напад».

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Коли інтерв’юер прямо запитав, чи американські чоловіки та жінки братимуть участь у обороні Тайваню, президент повторив: «Так».

«Ми не вдаємося до дій, ми не заохочуємо їх бути незалежними.... Це їхнє рішення», – водночас зазначив Байден.

Офіційні особи в Тайбеї привітали заяви Байдена, а міністерство оборони Тайваню згодом повідомило, що 19 вересня зафіксувало кілька китайських військових літаків і кораблів навколо острова.

Два китайських літаки перетнули так звану медіанну лінію – неофіційний бар’єр, який розділяє країни по Тайванській протоці з 1950-х років.

За останні тижні та місяці Тайбей повідомив про десятки китайських літаків, які порушували медіанну лінію.

Китай вважає Тайвань «сепаратистською провінцією» і не виключає використання військової сили для відновлення контролю над островом.

Вашингтон протягом тривалого часу зберігає позицію «стратегічної двозначності» щодо оборони Тайваню, і Байден щонайменше виходив за межі цього курсу в попередніх заявах.

Військові навчання Тайваню з бойовими стрільбами, великомасштабні військові навчання Китаю та високопоставлені візити високопосадовців США посилили напруженість у регіоні в останні місяці після багатьох років повторюваних попереджень щодо проходу через Тайванську протоку військово-морських сил різних сторін.